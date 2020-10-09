"ПриватБанк" остановит работу всех сервисов в ночь на воскресенье

В ночь на воскресенье, 11 октября, ПриватБанк приостановит обслуживание транзакций по банковским картам, приложения "Приват24", а также терминалов и банкоматов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

C 00:30 до 07:30 11 октября будет проводиться обновление программного обеспечения процессингового центра.

"В период перезагрузки процессингового центра, 11 октября с 00-30 и до 07-30 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы банка, ежегодно нагрузка на процессинг, то есть количество операций клиентов с карточками, возрастает на 20%.

Напомним, ПриватБанк запустил в Украине сервис выдачи наличных с карточек на кассах торговых заведений.