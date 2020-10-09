Минздрав подготовил новые карантинные меры для городов Украины

Министерство здравоохранения Украины предупредило о готовящемся усилении карантина с целью противодействия распространению в стране коронавируса Covid-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Интер" во время ток-шоу "Мир или война", вечером в пятницу, 9 октября.

"Вы видите , что сейчас происходит в странах европейских? Они переходят к более жесткому режиму карантина. Мы тоже сейчас рассматриваем дополнительное определенное карантинное ограничение, но, конечно, без применения каких-либо локдаунов", – сказал Степанов, отметив, что речь идет о возможно большем ограничении работы определенных учреждений или об ограничениях проведения массовых мероприятий.

По словам министра, тяжелая ситуация с коронавирусом наблюдается сразу в нескольких областях Украины: "У нас самая плохая ситуация по количеству больных, уже месяц у нас в лидерах Харьковская область, Одесская область, Сумская область, Хмельницкая область, конечно, город Киев.

"Немного стабилизировалась ситуация на западной Украине. Это Львовская область, Закарапатская, Тернопольская, Черновицкая, там все же ситуация остановилась на определенных таких цифрах", – добавил Степанов.

При этом, министр заверил телезрителей, что аппаратов искусственной вентиляции легких пока что хватает: "У нас аппаратов ИВЛ сейчас используется 8% от общей численности. Из более 4300 аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня на утро задействовано 411 аппаратов ИВЛ. Я думаю, уже надо прекращать эти разговоры, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ".

"Что касается кислорода. У нас в стране на сегодняшний день шестнадцать компаний, которые поставляют медицинский кислород", – добавил министр. По его словам, Кабмин принял новое постановление о выделении 572 млн гривен, "которые пойдут как субвенция в регионы именно для централизованной разводки кислорода в больницах и покупке кислородных концентраторов".

Примечательно, что за пару часов до этих заявлений главы МОЗ, премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти в Киеве, Сумах и в Харькове усилить карантин.

Напомним, в четверг, 8 октября, Степанов выступил с обращением к украинскому народу, сообщив, что больницы по стране заполнены уже на 57%.