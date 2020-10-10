Расцвели! В ботаническом саду Херсона начался бал хризантем

В саду сейчас распустились 10 процентов цветков. Но это только начало. Одной только желтой хризантемы сорта "Луна" высадили 500 кустов. И все они скоро покроются цветами.

В Херсоне, в ботаническом саду местного университета, зацвели хризантемы. Так называемый бал хризантем продлится до первых заморозков.

Об этом рассказала директор сада Нина Сушинская, пишет Херсон online.

В этом году коллекция ботанического сада увеличилась на 10 сортов – и будет расти, пока не добавятся все самые интересные сорта.

Высаживают хризантемы, подбирая различные сочетания: например, "Мы пытались сделать так, чтобы совместить ранние хризантемы и поздние, – говорит директор ботсада. – А вообще у нас есть различные виды хризантем. Есть веточная, есть с большими цветами. Неделю-две – и их будет намного больше", – делится Нина Сушинская.

Всего в ботаническом саду высажено около двух тысяч кустов.

Хорошо размножаются желтые хризантемы сорта "Луна". "Сначала у нас был один кустик, затем 5 кустиков, в этом году мы высадили 500 кустов", – рассказывает директор ботанического сада. Хорошо, по ее словам, будет цвести и розовая ромашковидная хризантема.

По словам Нины Сушинской, на первых кустах уже появились цветы, но всего в саду сейчас распустились 10 процентов хризантем. Цветение только начинается и кульминация "бала хризантем" еще впереди. А продлится праздник цветов до первых заморозков.

На период цветения хризантем ботсад будет открыт для посещения ежедневно с 9:00.

Отметим, в сентябре в городе-курорте Бердянск (Запорожская область) второй раз за год расцвели яблони.