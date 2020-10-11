Статистика коронавируса в Киеве: второй день более 500 новых случаев

В столице уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 502 человек (сутками ранее – 532). Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В столице уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.12 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 481 киевлянина.

Заболели: 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 188 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 10 девочек от одного месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

60 человек госпитализировали, другие – на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 75 человек, всего – 9702 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (126), Оболонском (82) и Днепровском (65) районах.

Напомним, по состоянию 11 октября, в Украине заразились коронавирусом 4 768 человек. С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 261 034 человека. Выздоровели уже 113 507 человек, в том числе 937 – за прошлые сутки.