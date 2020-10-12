Украинский паспорт занял 11 место в рейтинге паспортов мира

Биометрический паспорт гражданина Украины занял 11 место во всемирном рейтинге паспортов по количеству стран, которые можно посещать без предварительного оформления виз.

Опубликован рейтинг Global Passport Power Rank 2020, который составляется на основе данных о наличии/отсутствии визовых режимов 193 стран-членов ООН. В данном рейтинге украинский биометрический паспорт занял 11 место.

Благодаря нашему удостоверению личности можно безвизово посещать 70 стран, а еще в 41 стране визу можно получить по прибытию. Индекс силы биометрического паспорта гражданина Украины - 111.

На первом месте в рейтинге Global Passport Power Rank 2020 расположился паспорт Новой Зеландии. По безвизовому режиму они могут посещать 86 стран, а по прибытии визы можно получить в 43 странах.

Первые 10 мест рейтинга заняли паспорта таких стран:

Новая Зеландия Германия, Австрия, Люксембург, Швейцария, Ирландия, Япония, Южная Корея, Австралия Швеция, Бельгия, Франция, Финляндия, Италия, Испания Нидерланды, Дания, Португалия, Литва, Норвегия, Исландия, Великобритания, Канада Мальта, Словения, Латвия Чехия, Эстония, Греция, Польша, Венгрия, Лихтенштейн Словакия Кипр, Хорватия, Монако Румыния, Болгария Сан-Марино, Андорра, Уругвай

Напомним, в ЦИК попросили в день местных выборов прийти на избирательные участки с оригиналами паспортов, а не с "Дією".