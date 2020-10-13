В Украине создали атлас нового админтерустройства

Атлас содержит информацию о названиях, границах, площади, количестве населения, составе по общинам каждого нового района каждой области.

В Украине создали новый атлас административно-территориального устройства, который включает названия, границы, площади и другие показатели каждого нового района.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

Атлас содержит информацию о названиях, границах, площади, количестве населения, составе по общинам каждого нового района каждой области.

Там указано 136 районов (17 – на временно оккупированных территориях). Всего по стране 29 710 поселений (города, поселки городского типа, села). Отмечается, что население Украины составляет 41 902,4 тыс. человек.

Презентация: УНН.

Как отметил замминистра Министерства развития общин и территорий Вячеслав Негода, "с самого начала децентрализации, мы не просто пытались создать новую карту Украины", а задача была намного амбициознее.

"Мы хотели, чтобы все общины в стране получили равные возможности, позволяющие им изменять жизнь людей к лучшему, предоставлять качественные и доступные услуги", – сказал он.

Напомним, 12 июня Кабмин утвердил территории 1 470 территориальных общин с админцентрами во всех 24 областях Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что укрупнение районов в Украине не приведет к уменьшению числа объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ, больниц, детских садов.