На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

В районе проведения операции Объединенных сил увеличилось количество обстрелов. В течение понедельника, 12 октября, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил в Facebook.

"12 октября на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, с началом суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки", – говорится в сообщении.

Обстрелы также велись возле Майорского, Новолуганского, Камышевахи и Орехового.

"На участке недалеко от населенного пункта Майорского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал наших защитников у Новолуганского, и дважды – вблизи населенного пункта Камышеваха. Кроме того, неприцельно враждебные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехового", – говорится в сообщении.

С начала вторника, 13 октября, боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

"Вблизи населенного пункта Зайцево зафиксировано три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли", – уточнили украинские военные.

Потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Напомним, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что готов оплачивать штрафы за украинских военных на Донбассе, которые будут без приказа открывать огонь по боевикам в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).