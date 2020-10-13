В Мариинском дворце отвалились куски забора, отреставрированного в сентябре

Всего месяц назад дворец открыли для посещения туристами.

В центре Киева, рядом со зданием Верховной Рады отвалилась часть ограждения вокруг Мариинского дворца, который был недавно полностью "отреставрирован".

Пост с фотографиями разрушенного фасада опубликовал у себя в Facebook блогер Александр Билецкий. Автор публикации задается вопросом – зачем было клеить фрагменты бетонной конструкции на монтажную пену.

Фото: Facebook / Oleksandr Biletskyi

Фото: Facebook / Oleksandr Biletskyi

Напомним, 4 сентября этого года, вместе с объявлением об окончании реставрации Мариинский дворец открыли для посетителей.

Киевский портал Vgorode писал, что дворец впервые за 268 лет существования получил собственный фирменный стиль, а его стилизованный фасад и динамичный фундамент стали главными элементами айдентики президентской резиденции Владимира Зеленского.

Как сообщает издание, Мариинский дворец обновляли почти 15 лет: с 2003-го по 2017-ый год. В результате, 16 января 2018 года, после долгого ремонта и реконструкции, состоялось его торжественное открытие, а также дипломатический прием экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, дворец был возведен 1752 году итальянским архитектором Бартоломео Рострелли, по заказу императрицы Елизаветы Петровны. Мариинский дворец раньше был санаторием, тюрьмой, центром городского самоуправления, военным штабом и местом для расстрелов, а с 1991 года – стал церемониальной резиденцией президента Украины.