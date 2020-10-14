В столице за сутки от COVID-19 умер 21 пациент.

За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умер 21 пациент. Это самое большое суточное количество умерших от COVID-19 в столице с начала эпидемии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего, по данным мэра, коронавирус унес жизни 518 киевлян.

За прошедшие сутки в столице выявили 422 новых случая COVID-19. В частности, заболели: 236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет; 153 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет; 14 девочек от 16 дней до 17 лет и 19 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев зафиксировали в Деснянском – 91, Оболонском – 61, Дарницком районах – 59.

С начала эпидемии в Киеве уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выздоровели 10 299 пациентов.

Отметим, в Киеве по состоянию на 13 октября COVID-19 обнаружили у 397 человек. 10 больных умерли.

По состоянию на 14 октября, в Украине заразились коронавирусом 5 590 человек (сутками ранее – 5 133).