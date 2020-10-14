В Киеве в День защитника прохожий попытался зарезать ветерана АТО

В среду, 14 октября, в Соломенском районе Киева вооруженный ножом мужчина напал и ранил ветерана войны на Донбассе. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Кличко отмечает, что ветеран раздавал на улице листовки с агитацией за партию "УДАР".

"В Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "УДАР" - молодого парня Станислава, который раздавал на улице газеты. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", – написал Кличко.

Он также добавил, ссылаясь на свидетельства очевидцев, что на ветерана напал агрессивно настроенный прохожий. Нападавший достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею.

С месте происшествия пострадавшего забрала скорая помощь, сейчас он находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь.

На данный момент нападавший уже задержан полицией, продолжаются следственные действия.

Напомним, в Киеве пятеро неизвестных напали и избили ветерана военных действий на Донбассе, Василия Давиденко. В августе этого года мужчина совершил так называемый каминг-аут, то есть открыто рассказал о своей гомосексуальности.