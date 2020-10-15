За прошедшие сутки в Киеве диагностировали 445 новых случаев заражения коронавирусом, еще 17 человек умерли.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в столице уже 28 957 случаев заражения, 535 человек умерли.

Среди заболевших: 252 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 18 девочек от четырех до 17 лет. А также 159 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 16 мальчиков от двух лет до 17.

В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов. Другие – на самоизоляции под присмотром врачей. Среди заболевших – 16 медиков.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 106, в Соломенском – 67, в Оболонском районе – 52 случая.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 10 286 жителей Киева.

Отметим, в Киеве по состоянию на 13 октября COVID-19 обнаружили у 397 человек. 10 больных умерли, а по состоянию на 14 октября в Киеве от коронавируса умер 21 пациент. Это было самое большое суточное количество умерших от COVID-19 в столице с начала эпидемии.