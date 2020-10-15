Выживший в авиакатастрофе АН-26 курсант продолжит учебу в университете Воздушных сил

Единственный выживший в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом курсант Харьковского национального университета Воздушных сил Вячеслав Золочевский решил продолжить учебу по выбранной специальности.

Об этом он сказал в комментарии Армия Информ.

Сегодня Золочевскому вручили медаль "За воинскую службу Украине".

Приказ о награждении курсантов и членов экипажа АН-26Ш подписал 6 октября президент Украины Владимир Зеленский, а передал награду курсанту глава военного вуза генерал-майор Александр Туринский.

"Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу", – сказал курсант.

На данный момент Вячеслав находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Он поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, посещал во время лечения в госпитале и поддерживал его семью.

Напомним, авиакатастрофа произошла в Харьковской области, где при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился военный самолет Ан-26. На момент аварии на борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил.

На месте авиакатастрофы погибли 25 человек, курсант Виталий Вильховый умер в больнице от полученных ожогов.

26 сентября из-под обломков Ан-26 достали бортовые самописцы.