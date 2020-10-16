Вакцину от COVID-19 планируют испытать на 4200 украинцах

Для участия в тестировании будут привлечены здоровые добровольцы.

15 октября директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко в эфире передачи "Право на власть" рассказала, что они получили заявку на проведение третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19 европейского производителя. В случае, если препарат докажет свою безопасность, в центре начнут его тестирование.

"На данный момент материалы проходят экспертизу. Если они в достаточном объеме подтвердят свою безопасность, то 4200 здоровых добровольцев смогут принять участие в этом проекте", - сказала Думенко.

Она подчеркнула, что ей хотелось бы как можно раньше начать тестирование.

"В этом исследовании рассматриваются клинические центры с ответственными исследователями следующих городов: несколько центров в Киеве, несколько центров в Виннице, Львове, Ивано-Франковске", - заявила директор Государственного экспертного центра Минздрава.

Думенко сказала, что они ожидают большего прихода исследований в Украину, поскольку украинские исследователи являются экспертами по проведению клинических исследований.

"Вакцина - это самый дешевый и эффективный метод преодоления любой эпидемии. Ожидать вакцины с доказанной эффективностью, которая прошла стандартных три фазы испытаний, раньше 2021 года не приходится", - отметила Думенко.

Напомним, главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, молодежь и здоровые люди могут не получить вакцину от COVID-19 до 2022 года.

По состоянию на утро 16 октября в мире зафиксировали 399 093 новых случаев заболевания, всего за пандемию зафиксировано 39 175 466 случаев коронавируса.