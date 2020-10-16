Общественный транспорт и заведения торговли останавливать не будут, – Минздрав Украины

Кроме того, разрешат работу детских садов, однако не факт, что повсюду.

Украинцев начали готовить к локдауну. Одновременно, в правительстве заверяют, что ограничивать работу общественного транспорта, а также заведениям торговли не станут, по крайней мере – в большинстве населенных пунктов страны.

Об этом в пятницу, 16 октября на ежедневном онлайн-брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"В большинстве регионов не будут останавливать общественный транспорт и будет разрешена работа детских заведений образования, а также не будет останавливаться работа заведений торговли", – заявил Степанов.

Министр пояснил: "В связи с чем это делается – в первую очередь это связано с тем, что мы ищем максимальный баланс и находим этот баланс: чтобы, с одной стороны, максимально обеспечить эпидемиологические меры, а с другой стороны, чтобы не останавливать экономику нашей страны".

Видео: Facebook / Минздрав Украины

Министр добавил, что все обязаны соблюдать установленные меры безопасности: "Это позволит сначала стабилизировать ситуацию, а потом, если придержимся правил, следующим шагом будет понижение количества новых заболевших".

Также глава МОЗ отметил, что его ведомство прорабатывает план разворачивания госпиталей для лечения больных коронавирусом, но пока что еще не будет их устанавливать.

Напомним, в четверг, 15 октября, в мэрии Харькова заявили, что несмотря на то, что город попал в "красную" зону, останавливать работу общественного транспорта и ресторанов муниципалитет не намерен.