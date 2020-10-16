В Харькове не собираются останавливать работу общественного транспорта и ресторанов

15 октября Харьков попал в "красную" зону, что обязывает, в том числе, остановить работу общественного транспорта и общепитов.

На сайте Харьковского городского совета появилось обращение от первого заместителя мэра Игоря Терехова к жителям города, датированное 15 октября. В нем зам Геннадия Кернеса сообщил, что, несмотря на попадание Харькова в "красную" карантинную зону и необходимость ввести дополнительные ограничения, в городе остановки общественного транспорта не будет.

"Ответственно заявляю следующее. Транспорт будет работать в штатном режиме, как и работал, - метро, ​​наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будет. При этом я обращаюсь к харьковчанам - ответственно отнеситесь к соблюдению масочного режима и социальной дистанции", - сказано в обращении Терехова.

Также зам Кернеса обратился к правоохранительным органам, подчеркнув, что на них ложиться отвественность за то, чтобы жизнь в городе не замерла. Он попросил их не перекладывать на водителей общественного транспорта контроль за количеством пассажиров.

"Я также уверен в том, что в данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания", - отмечается в заявлении Терехова.

После этого зам мэра Харькова снова призвал горожан придерживаться масочного режима и социальной дистанции.

Отметим, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине проходит вторая волна коронавируса. 15 октября стало известно, что Харьков попал в "красную" карантинную зону.

В тот же день на сессии Харьковского областного совета из-за ситуации с COVID-19 в регионе случилась ссора между Владимиром Скоробагачом, первым замом главы Харьковского облсовета, и Алексеем Кучером, главой Харьковской ОГА. Глава ХОГА заявил, что они днем и ночью занимаются тем, чтобы было достаточно кислорода и кроватей в больницах. Скоробагач с криками встал с кресла и подошел в сторону Кучера со словами "Не др*чите!". Он ударил по столу, а потом по креслу другого заместителя главы облсовета. Ссору удалось унять главе Харьковского облсовета Сергею Чернову, который начал всех успокаивать.

А мэр Харькова Геннадий Кернес до сих пор пребывает на лечении в берлинский клинике "Шарите".