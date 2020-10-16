СБУ в Одессе задержала бойца ИГИЛ

В Украине злоумышленник планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды ИГИЛ.

Служба безопасности Украины сообщила об успешном задержании в Одессе участника международной террористической организации “Исламское государство Ирака и Леванта” (ИГИЛ). Мужчина, по информации Генерального секретариата Интерпола, находился в международном розыске.

В СБУ рассказали, что им поступила информация о нелегальном прибытии в Украину причастного к терроризму гражданина центральноазиатской страны. Ранее мужчина проходил подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.

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В Украине злоумышленник планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды ИГИЛ. Однако цели ему достичь не удалось, поскольку сотрудники СБУ его вовремя обнаружили и задержали.

В ведомстве сообщили, что злоумышленника, выполняя решение Офиса Генпрокурора об экстрадиции, конвоировали и передали соответствующим органам его родной страны.

Напомним, в сентябре СБУ в Киеве поймала одного из руководителей ИГИЛ.