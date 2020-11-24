Симптомы ОРВИ являются основанием для проверки на COVID-19, – Ляшко

Если у вас отказываются принять образцы для исследования, Виктор Ляшко советует звонить на горячую линию.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что симптомы ОРВИ являются основанием обратиться к врачу и пройти тестирование на COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице на Facebook.

"При имеющейся мощности нашей лабораторной базы делать 50 тыс. исследований в сутки, в последнее время мы фиксируем уменьшение количества образцов в лабораториях. Хотел бы подчеркнуть, Украина сегодня на красном уровне распространения коронавирусной болезни, поэтому люди, которые имеют симптомы острой респираторной инфекции, а это внезапное начало заболевания, лихорадка свыше 38 градусов, длительный кашель, головная боль, боль в мышцах, потеря аппетита, обоняния, вкуса — это все основания обратиться к врачу и сдать образцы на исследование", — сказал Ляшко.

В случае отказа в проведении тестирования пациент может обратиться на горячую линию Контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19, операторы которого должны зафиксировать обращение, говорит главный санврач.

Напомним, за минувшие выходные, 21 и 22 ноября, в стране было проведено рекордно низкое (для последнего времени) число ПЦР-тестирований. Поэтому и число заболевших относительно низкое, оно уменьшилось практически пропорционально сокращению объему тестирования.

В конце октября министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что к концу года в стране будет проводиться 75 тыс. ПЦР-тестирований в сутки. "Исходя из динамики заболеваемости такое количество тестирований нас не удовлетворяет. Необходимо добавлять другие методы диагностики", – объяснял министр.

Тогда же Степанов сказал, что тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных.