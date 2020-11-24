На границе с Россией перехватили грузовик с 800 новогодними соснами (видео)

Хвойные деревья перевозили без необходимых маркировок.

В Черниговской области недалеко от границы России был задержан грузовик "Рено" с нелегально вырубленными новогодними деревьями.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Водитель грузовика сообщил, что перевозит лесопродукцию, но каких-либо разрешительных документов не предоставил.

При осмотре транспортного средства пограничники увидели, что закрытый прицеп заполнен соснами. Всего там было 800 молодых хвойных деревьев без необходимых маркировок.

Сумма причиненного государству ущерба будет установлена специалистами. Продолжаются мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела.

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Компетентными органами решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 246 (Незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

В Госпогранслужбе отметили, что махинации с новогодними деревьями в этом году зафиксированы довольно рано – за неделю до начала календарной зимы.

Отметим, ранее пограничники Харьковского отряда задержали мужчину, который на лошади переправлял контрабандой из России в Украину табак для кальяна.