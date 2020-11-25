Жвания вернулся в Киев и заявил, что готов сесть в тюрьму вместе с Порошенко (видео)

Экс-депутат готов делиться со следствием некой информацией, если получит гарантии безопасности.

Экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания, который в 2014 году входил в близкий круг соратников Петра Порошенко, заявил, что вернулся в Украину, готов давать показания против представителей прошлой власти, и даже сесть в тюрьму, если вместе с ним за решетку отправят пятого президента.

Об этом Жвания рассказал в новом видеообращении.

"Я вернулся в Украину, я нахожусь в Киеве. Я буду лично заниматься тем, чтобы расследование преступлений прошлой власти не останавливалось, чтобы следователи проверили все факты, которые я изложил в своих официальных заявлениях. Я готов давать показания", – заявил Жвания.

Он утверждает, что владеет полной информацией о том, что происходило в стране в 2014-2015 годах и готов делиться ею со следствием, если получит гарантии безопасности.

"Если мне дадут соответствующие гарантии безопасности, я готов рассказать, почему мы потеряли Крым, кто и о чем вел тайные переговоры с Путиным, кто и за какую сумму выпустил банду Стрелкова из Словянска. Я готов рассказать, что на самом деле произошло с Боингом, сбитым над Донбассом", – сказал Жвания.

При этом, по его словам, он готов даже сесть в тюрьму, если вместе с ним за решеткой окажутся экс-президент Петр Порошенко, а также Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Виталий Кличко и многие другие.

"У меня есть информация по поводу участия каждого из них в свержении пусть и бездарной, но законно избранной власти, в узурпации властных полномочий, совершении других преступлений ради наживы, ради того, чтобы ограбить страну и вывести миллионы долларов в офшоры", – заявил Жвания.

Он также сказал, что если с ним что-то случится, то причастным к этому будет Петр Порошенко.

"Поэтому я отдельно хочу отметить, что у меня отличное здоровье. У меня не болит сердце, я не принимаю сильнодействующих лекарств. У меня отличное настроение – я полон сил, энергии и веры в то, что я могу добиться справедливости. Поэтому если со мной случится что-то плохое, это может случиться только против моей воли и по прямому указанию Порошенко", – сказал Жвания.

Он добавил, что передал своим западным адвокатам некую информацию и документы, и что их обнародуют, если он не сможет это сделать сам.

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Напомним, ранее Жвания заявлял, что Порошенко в 2013-2014 годах организовал серию похищений и избиений активистов и попросил главу государства Владимира Зеленского не сидеть сложа руки, а действовать.