"Медсестра Иванка". В Украине запустили чат-бот для проверки наличия лекарств в больницах
Благодаря боту можно получать информацию о закупках в любой больнице и оставлять жалобы на коррупцию.
Общественная организация "Антикоррупционный штаб" на своей странице в Facebook сообщила о запуске нового диджитал-инструмента для мониторинга медицинских учреждений Украины. Чат-бот получил название "Медсестра Иванка". По заверениям представителей организации, теперь украинцы смогут проверять закупила ли их больница необходимые медикаменты перед тем, как тратить на них собственные деньги.
Благодаря чат-боту есть возможность:
- подписаться на любое медучреждение и получать обновления по ее закупкам;
- оставлять жалобы или сообщения о коррупции в медучреждениях;
- узнавать статистику заболеваемости в любом уголке Украины;
- узнавать о товарах, которые закупают больницы Украины, и их ценах.
В организации отметили, что бот обновляется в режиме реального времени и является полностью бесплатным.
Исполнительный директор "Антикоррупционного штаба" Сергей Миткалик рассказал, что ежедневно медучреждения тратят миллионы гривен на медикаменты и услуги для противодействия коронавирусу, однако они часто тратятся неэффективно. Также бывают случаи, когда больные не получают бесплатного лечения, за которое государство уже заплатило, передает передает Hromadske.
"Если врачи утверждают, что в медучреждении нет необходимых лекарств или масок — каждый может проверить эту информацию через чат бот и пожаловаться на коррупцию", — заявил он.
Ботом можно пользоваться в Telegram и Viber.
Напомним, в октябре мы рассказывали, что в больнице Николаева двух пациентов с коронавирусом "раскрутили" на 60 тысяч гривен, хотя лекарства в больнице были в наличии.
А сегодня стало известно, что украинцы завалили жалобами контакт-центр Минздрава из-за нехватки мест в больницах и работы семейных врачей.