Сын Кернеса: Планируем, что отец вернется в Харьков до 20 декабря

Даниил Привалов рассказал, что харьковский мэр чувствует себя лучше, но до полного выздоровления еще далеко.

Харьковский мэр Геннадий Кернес собирается вернуться в Харьков до первой сессии городского совета, которая должна состояться до 20 декабря. Об этом сказал сын Кернеса Даниил Привалов изданию Страна.

"Мы планируем, что отец вернётся в Харьков до 20 декабря. У меня нет ни капли сомнений в этом. У нас есть ещё почти месяц на подготовку, много времени. Врачи разрешают ему ехать. Пока нет никаких предпосылок к тому, что этого не произойдёт", – сказал Привалов.

Он также рассказал, что Кернес расстроился, что на выборах мэра Харькова набрал не так много голосов, как ожидал.

"Отец был рад победе на выборах. Но расстроился, что набрал маловато процентов голосов. Социология показывала под 80%. Но это объяснимо, так как два месяца из-за болезни отец не выходил на связь, не коммуницировал с горожанами. Но вскоре это изменится", – сказал Даниил.

По его словам, отец идёт на поправку, но до полного выздоровления еще далеко.

"Отец разговаривает, чувствует себя хорошо, идёт плановое лечение, но оно длительное. Я с ним раз в неделю говорю по видеосвязи. Улучшение состояния есть, но полное выздоровление – это вопрос времени. Даже если девять мужчин переспят с одной женщиной, она все равно родит через 9 месяцев, а не раньше. Врачи пытаются снизить объем его коммуникаций ради скорейшего выздоровления. Но он сам уже проявляет инициативу и периодически выходит на связь с близкими людьми", – рассказал Даниил.

Напомним, последний раз Кернес появлялся на публике на день Харькова, 23 августа. 15 сентября 2020 года врачи подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом. С 17 сентября он проходит лечение в клинике "Шарите" в Берлине.

По результатам местных выборов, которые состоялись 25 октября, Кернес набрал в городе 60,34% голосов и победил в первом туре, хотя не участвовал лично в предвыборной кампании и сам не голосовал. Однако монобольшинство в горсовете Кернес потерял: представители его партии получили лишь 34 мандата из 84.

По словам первого зама городского головы Игоря Терехова, Кернес вернется в Харьков к первой сессии нового горсовета, которую планировали на 20 декабря. Первую сессию горсовета 8 созыва должен огласить городской ТИК.