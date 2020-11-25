Кабмин возобновил выдачу "пакета малыша" в натуральной форме

Денежная помощь будет оказываться только в исключительных случаях.

Правительство 25 ноября решило возобновить обеспечении ребенка при рождении единовременной натуральной помощью ("пакет малыша"). Ее выдача была прекращена в июле из-за решения Антимонопольного комитета, который разбирался с жалобами участников торгов по поставке товаров для формирования этих пакетов. С тех пор помощь оказывалась в денежной форме (5000 грн).

Согласно новому постановлению, "пакет малыша" выдается в роддоме или в управлении социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) получателя.

В виде исключения, можно выплачивать денежную компенсацию "пакета малыша" на детей, родившихся в период с 24.10.2020 по 01.07.2021, в случае неполучения в течение 30 дней со дня рождения такого пакета.

В случае повреждения или недоукомплектования пакета необходимо в течение 3-х дней с момента получения помощи составить соответствующий акт и обратиться в местные подразделений по вопросам социальной защиты.

Напомним, Верховная Рада 30 сентября приняты изменения в закон о государственной помощи семьям с детьми, которые восстанавливают предоставление натуральной помощи родителям.

Законом о госбюджете на 2020 год предусмотрены расходы в размере 1,24 млрд грн на "пакеты малыша" для 331 тыс. семей. В проекте госбюджета-2021 на эти цели заложено 1,75 млрд грн.

"Пакеты малыша" выдавали в Украине с 2018 года. 29 июля 2020 года Кабмин постановил отменить их. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил это решение тем, что пакет "не всегда соответствовал потребностям и пожеланиям родителей". Таким образом, вещевой набор заменили денежными выплатами на социальную карточку Приватбанка со специальным режимом использования.