Мэр Черкасс проиграл апелляцию против Зеленского, который назвал его "бандитом"
Анатолий Бондаренко хотел получить от президента одну гривну компенсации.
Киевский апелляционный суд не удовлетворил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба суда.
Суд отказал в удовлетворении иска Бондаренко о защите его чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда.
"Киевский апелляционный суд в открытом судебном заседании рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе, поданной в интересах Бондаренко А. В., на решение Печерского районного суда города Киева от 1 октября 2020 года. Указанным решением отказано в удовлетворении иска Бондаренко к президенту Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме", – говорится в сообщении.
Мэр хотел получить с Зеленского одну гривну компенсации.
Напомним, 20 мая на пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом и сказал, что мэр Черкасс имеет 19 уголовных производств.
"Народовластие должно быть, если мы идем к либерализации страны. Да, она (либерализация, – ред.) спорная и сложная… Люди разочаровывают. Я даже не знаю, как говорить, когда на городского главу есть 19 уголовных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", – говорил Зеленский.
Бондаренко подал в Печерский районный суд Киева иск о защите чести и достоинства на Владимира Зеленского и потребовал взыскать одну гривну морального ущерба.
В октябре Печерский суд отказался открывать дело против президента Зеленского по иску Бондаренко о защите чести, достоинства и деловой репутации.