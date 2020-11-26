С 26 ноября безработные могут получить до 90 тыс. гривен на открытие бизнеса

Будущему бизнесмену придется предоставить бизнес-план и пройти тесты на выявление предпринимательских способностей.

В Украине Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования с сегодняшнего дня могут выплачивать деньги безработным на организацию бизнеса. Законопроект опубликован в "Голосе Украины".

В документе прописана возможность за счет средств фондов получить одноразовую выплату помощи по безработице для организации бизнеса.

Кроме того, фонды теперь осуществляют страховые выплаты утраченного заработка в зависимости от степени потери работником трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве.

Фонды также осуществляют такие выплаты:

страховые выплаты в установленных случаях одноразового пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего);

страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;

оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

УНН сообщает, что до конца года на пособие по безработице направят 322,5 млн грн, из которых 19,7 млн грн пойдут на "подъемные" для бизнеса.

Зарегистрированные безработные, которые имеют желание начать собственное дело и имеют четкую бизнес идею, могут приобщиться к программе развития предпринимательства среди безработных, рассказывает Служба занятости.

Приобщиться к программе могут зарегистрированные в государственной службе занятости безработные, которые отвечают таким критериям:

достигли 18 лет;

не заключили новый трудовой договор как при содействии службы занятости, так и самостоятельно в течение одного месяца после регистрации безработным;

совместно с карьерным советником составили план действий для создания собственного бизнеса.

В Службу занятости необходимо предоставить четкий бизнес-план и пройти необходимые тесты на выявление склонностей и способностей к ведению предпринимательской деятельности.

Размер единоразовой выплаты пособия по безработице на создание бизнеса рассчитывается индивидуально по определенному порядку.

Максимальный размер такой финансовой поддержки в 2020 году может достигать до 90 тысяч гривен (при условии назначения помощи в максимальном размере). Средний же размер помощи по Украине в этом году составляет 46 тысяч гривен.

Законодательством не предусмотрено возвращение средств, выплаченных безработному единоразово для организации предпринимательской деятельности.

Напомним, во вторник, 24 ноября Зеленский заявил, что ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина. В частности, украинские ФОПы, а также наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. Средства на выплаты украинскому бизнесу будут изымать из фонда борьбы с коронавирусом.