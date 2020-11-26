В Киеве доля позитивных тестов достигла 67%.

В Украине резко возросла позитивность результатов тестирований на COVID-19. Блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Минздрава и региональных лабораторий, считает, что ситуация с коронавирусом уже вышла из-под контроля.

Об этом он написал в Facebook.

"Вчера провели 1316 тестов (в киевском городском лабораторном центре), из них позитивные 881, доля позитивных 67% . Это просто ***, 67%, недельная позитивность 62%. Число необработанных опять поднялось к 2 тыс. Также вчера по Киеву был зафиксирован рекорд по количеству госпитализированных пациентов… Позитивность 67% …куда еще выше?" – написал блогер.

Истребин отмечает, что позитивность результатов тестирований на коронавирус пошла вверх и в других регионах Украины. В подтверждение он привел данные ОЛЦ по областям.

Позитивность в Киевской области за две недели взлетела в 1,5 раза и на сегодня составляет 41%.

Запорожский ОЛЦ. Позитивность остановилась на 50%.

Ивано-Франковский ОЛЦ, растет позитивность, уже 45%.

Одесский ОЛЦ, 52%.

Полтавский ОЛЦ, 50%.

Харьковский ОЛЦ, позитивность 54%.

Хмельницкий ОЛЦ, 49%.

Черкасский ОЛЦ, 60%.

Блогер обратил внимание на резкие скачки показателей в Черкасской области.

"Черкасский ОЛЦ. А вот тут хочу подробней описать. 4-10 ноября вдруг резко упала позитивность, до 10%, а потом с 13 по 16 ноября она поднялась до 40%, и далее ушла на 60%. Они что там, мочу тестировали если позитивность летала с 10% до 60%? Я не знаю как это все объяснить", – написал Истребин.

Он отметил, что в целом по Украине позитивность остановилась на 37%.

"В разрезе лабораторий государственные лабы сократили тестирование, частники нарастили. Ну и правильно, чего государственные деньги тратить, пусть граждане за свои тестируются, а государственные деньги мы пустим на лечебный асфальт и битумные ингаляции", – написал блогер.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 24 ноября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 35,9% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 15 121. Было проведено 45 438 ПЦР-тестов.

Отметим, по состоянию на утро 26 ноября в Украине зафиксировано 15 331 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 13 882). Это новый антирекорд суточного прироста за период пандемии.