ЕС призывает Россию открыть КПВВ в Золотом и Счастье

Новые КПВВ должны были открыться 10 ноября, однако боевики отказались пропускать людей.

На заседании Постоянного совета ОБСЕ было оглашено заявление Европейского Союза касательно агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, в котором РФ призвали выполнить договоренности в Минском и Нормандском формате и открыть на Донбассе два КПВВ, в Золотом и Счастье, передает "Укринформ".

"Несмотря на договоренность в ТКГ об открытии контрольных пунктов въезда и выезда в Счастье и Золотом 10 ноября, эти пункты остаются закрытыми из неподконтрольной правительству стороны. Потому мы призываем Российскую Федерацию выполнить эту договоренность и выводы Нормандского саммита с декабря прошлого года, использовав свой больше влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, чтобы обеспечить открытие этих новых пунктов пропуска, а также всех остальных", — сказано в заявлении.

Также в ЕС похвалили Украину за строительство нового сервисного центра на КПВВ в Новотроицком, который должен облегчить жизнь населения, проживающего вблизи него на оккупированных территориях.

На текущий момент открытыми остаются только КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Остальные блокируют боевики.

Отметим, 10 ноября планировалось открытие двух новых КПВВ в Счастье и Золотом. Глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что на них создаются комфортные зоны, где жители оккупированных территорий смогут получать пенсии и социальные пособия. Она рассказала, что на КПВВ должны быть размещены банковские подразделения, аптека, будет возможность измерить температуру, купить лекарства.

Однако 10 ноября стало известно, что боевики заблокировали пропускные пункты и не позволяли людям проходить, хотя те прибывали к КПВВ.