Минздрав купит лекарства для тяжелых больных COVID-19: что о них известно

Правительство выделило деньги на дефицитные препараты стоимостью несколько тысяч гривен за упаковку.

Правительство выделило средства на закупку препаратов, предназначенных для пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе брифинга.

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Речь идет о препаратах "тоцилизумаб" и "иммуноглобулин человека нормальный". "Средства будут выделены, мы сможем закупить препараты и направить в регионы", – сказала Садовяк. Объемы выделенных средств и планируемых закупок она не назвала.

Тоцилизумаб — это иммунодепрессант. Он выпускается под разными торговыми марками. Так в Киеве препарат "Актемра" сейчас стоит около 4,5 тыс. грн.

Считается, что тоцилизумаб существенно улучшает течение коронавирус-ассоциированной пневмонии. Его применяют для борьбы с "цитокиновым штормом" – так называют механизм фатального прогрессирования COVID-19, которое приводит к дыхательной недостаточности и смерти. Однако в ряде исследований отмечается что эффекта от этого препарата обнаружено не было.

"Иммуноглобулин человека нормальный" представляет собой высокоочищенный препарат иммуноглобулина G, выделенный из плазмы крови доноров. Он содержит Ig класса G, являющиеся антителами к различным возбудителям инфекций, в том числе и к коронавирусу. Цена в Киеве сейчас – около 2 тыс. грн.

Напомним, шансы не заболеть коронавирусом дает только вакцинация, но надежной, безопасной и доступной вакцины пока нет. "Все, что вы слышали о цинке, витаминах и т.п. – не имеет никакого отношения к вероятности заболеть", – сказал популярный телеведущий и доктор Евгений Комаровский в своем видеоблоге.

В конце октября в Украину начал поступать препарат "Ремдесивир", который будет использоваться для лечения больных коронавирусом.