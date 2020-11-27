"Посмертно": Зеленский присвоил звание Героя Украины гендиректору КБ "Южное"

Александр Дегтярев умер 24 ноября от коронавируса.

В пятницу, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский присвоил генеральному директору государственного предприятия из Днепра "Конструкторское бюро "Южное" Александру Дегтяреву звание "Герой Украины".

Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

Дегтярев умер 24 ноября, он был болен коронавирусом.

Звание "Герой Украины" гендиректору КБ "Южное" присвоили посмертно "за выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники".

Его также удостоили орденом Государства.

Отметим, генеральный директор конструкторского бюро "Южное" скончался от COVID-19. Александру Дегтяреву, которого Офис президента назвал одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли, было 69 лет. Гендиректором КБ "Южное" он стал в 2018 году.

В Днепре четверг, 26 ноября, был объявлен днем траура по умершему Александру Дегтяреву. Зеленский принял участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное".