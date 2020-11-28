"Владельца о чем-то предупреждают": в Киеве из автомата обстреляли автомобиль (видео)

В результате стрельбы пострадали капот и лобовое стекло авто. Под колесами машины нашли автомат Калашникова (АК47) и гильзы.

В субботу, 28 ноября, в Киеве на Позняках произошла стрельба. На улице Драгоманова неизвестные обстреляли из автомата автомобиль Mercedes.

Об этом сообщает "Київ Оперативний".

Отмечается, что в результате стрельбы пострадал капот и лобовое стекло авто. Под колесами машины нашли автомат Калашникова (АК47) и гильзы.

Автомобиль Mercedes якобы зарегистрирован на 20-летнего мужчину.

В салоне авто не было ни водителя, ни пассажиров, поэтому жертв удалось избежать.

"К счастью, никто не пострадал, поскольку в авто никого не было. Похоже, что владельца (2000 года рождения) таким образом о чем-то предупреждают", – говорится в сообщении.

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На месте работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства стрельбы.

Отметим, ранее в одном из торгово-развлекательных центров на Оболонском проспекте произошел конфликт между посетителями, который перешел в стрельбу.

Ранее в Киеве 44-летний мужчина открыл стрельбу за отказ надеть маску.