Аспирин может помочь выжить пациентам с коронавирусом, – врачи

Исследование показало, что у пациентов с COVID-19 было меньше осложнений при приеме аспирина.

Аспирин может помочь пациентам с коронавирусом выжить, помогая предотвратить образование тромбов в органах. Аспирин был добавлен в исследование Recovery COVID-19.

Об этом сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в Facebook со ссылкой на medscape.com.

"Британский профессор Питер Хорби из Оксфордского университета сообщил парламентскому комитету, что аспирин добавлен в исследование рандомизированной оценки терапии COVID-19 (Recovery), в котором рассматривается несколько вариантов лечения", – говорится на медпортале.

Исследование, проводимое Медицинской школой Университета Мэриленда, показало, что у пациентов с COVID-19 было меньше осложнений при приеме аспирина.

Согласно данным, опубликованным в журнале "Анестезия и обезболивание", было обследовано 412 пациентов с коронавирусом, 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение 24 часов после госпитализации. У пациентов, получавших аспирин, было на 43% меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44% – на ИВЛ и на 47% меньше шансов умереть в больнице.

По словам Питера Хорби, аспирин помогает остановить свертывание крови в легких.

Ранее сообщалось, что тысячи британцев, заразившихся COVID-19, примут участие в тестировании, в рамках которого будет проверяться эффективность аспирина для снижения риска образования тромбов в кровеносных сосудах.

В конце октября в Украину начал поступать препарат "Ремдесивир", который будет использоваться для лечения больных коронавирусом.

Кроме того, правительство выделило средства на закупку препаратов, предназначенных для пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни.