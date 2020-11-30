СБУ предотвратила теракт в зоне ООС

Завербованный боевиками местный житель патылся подорвать подстанцию распределения электроэнергии.

В Донецкой области СБУ предотвратила террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Местный житель по заданию так называемого "МГБ ДНР" пытался подорвать подстанцию распределения электроэнергии в зоне проведения ООС.

"Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население", — сообщили в СБУ.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической организации), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, летом сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданина Украины, который был куратором боевиков "ДНР". Гражданин, по данным следствия, "в частности, руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству Украины территории".