В двух районах Киева снова сильно загрязнен воздух: на улицу лучше не выходить

Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе и закрыть окна.

В Дарницком и Днепровском районах столицы в воздухе выявили продукты горения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В Днепровском и Дарницком районах в воздухе зафиксированы продукты горения, специалисты советуют закрыть окна", – говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что речь идет об автомобильных газах, загрязняющих веществах, образующиеся в результате работы промышленных предприятий.

Мобильная лаборатория КАРС на территории двух районов фиксирует превышение в воздухе диоксида азота – в 5 раз; оксида азота – в 1,3 раза; диоксида углерода – в 4 раза; формальдегида – в 43 раза.

Учитывая ситуацию, специалисты рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе и закрыть окна.

Тем временем в Facebook-группе "Осокорки Клуб" был опубликован короткий видеоролик, на котором видно, как из трубы частного дома валит черный дым. По словам автора ролика, такое происходит через каждые 3-4 дома.

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Ранее сообщалось, что по данным сайта, отслеживающего качество воздуха в крупных городах мира IQ Air, Киев оказался в ТОП-20 по уровню его загрязнения. Предельно допустимой нормой для условно "чистого" воздуха является – 50 единиц, а в среднем в столице Украины днем в воскресенье, 29 ноября, фиксировали 122 единицы. По уровню загрязнения воздуха Киев оказался на 20 месте рейтинга. В свою очередь руководитель "Киевзеленбуда" Днепровского района Евгений Ковшун заявлял, что задымление было вызвано климатическими изменениями.