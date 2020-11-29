В Киеве сильное загрязнение воздуха, местами – в три раза выше предельно допустимой нормы

Киев вернулся в двадцатку городов мира с наиболее загрязненным воздухом.

По данным сайта, отслеживающего качество воздуха в крупных городах мира IQ Air, Киев оказался в ТОП-20 по уровню его загрязнения.

Предельно допустимой нормой для условно "чистого" воздуха является – 50 единиц, а в среднем в столице Украины днем в воскресение фиксируют 122 единицы. По уровню загрязнения воздуха Киев оказался на 20-ом рейтинга.

Считается, что показатели воздуха от 100 до 150 вредят здоровью "чувствительных групп населения". Детям и взрослым с респираторными заболеваниями рекомендуется ограничить нагрузки на свежем воздухе с такими показателями загрязнения.

Как видно на детализированной интерактивной карте Saveecobot, по состоянию на середину дня? 29 ноября, в отдельных районах Киева загрязнение достило 150 единиц и выше, превышая максимально допустимую норму в три раза.

Несмотря на существующие исследования, связывающие повышенную смертность от коронавируса и загрязнение воздуха, поздняя осень 2020-го мало чем отличается от того, что происходило в Киеве годом ранее. Горожане жалуются на невозможность проветрить свои квартиры или погулять на свежем воздухе.

Как сообщила у себя в Facebook в субботу журналистка Оксана Ставничук: "Причиной загрязнения воздуха в 87% случаев является трафик, 92% из которых приходится на именно на частные авто. Международный совет по чистого транспорта оценил, что в 2015 году Киев был на четвертом худшим городом по показателям смертности на 100 тысяч населения от загрязнения воздуха. Уже на протяжении месяца утром опасно открывать окна, дальше будет только хуже".

Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям подтверждает, что основным источником загрязнения города является автотранспорт – 85% вредных выбросов. В Центральной геофизической обсерватории (ЦГО), которая в Украине фиксирует состояние воздуха, сообщили, что не знают, какими датчиками измеряются показатели загрязнения воздуха на портале IQ Air, по какой методике размещаются датчики и по какой методике обобщаются эти данные.

"Известно, что уровень загрязнения и индекс качества атмосферного воздуха компанией IQ Air определяются по одной примеси – мелкодисперсной пыли. ЦГО не наблюдает за загрязнением атмосферного воздуха мелкодисперсной пылью. ЦГО определяет в атмосферном воздухе содержание общей пыли", – сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что кроме автотранспорта, одним из загрязнителей воздуха, на которые жалуются киевляне, остаются коммунальщики. Подразделения КП "Киевзеленбуд", которые отапливают теплицы для рассады и рабочие помещения дровами, создают задымление в парках и близлежащих к ним домам.

"Утром я себя ощущаю с тиле "ежик" в тумане. Дышать реально трудно было", — описывает свою прогулку в парке "Победа" киевлянин Тарас Брыжанский.

"Бежали из парка домой из-за дыма, в прямом смысле", "не могу проветрить квартиру", "кашляю за закрытыми окнами" — такие комментарии можно увидеть под постами в фб-группах ЖК "Парковые озера" и "Парк Перемога", касающимися загрязнения воздуха.

При этом киевляне жаловались на действия "Киевзеленбуда" еще во время смога прошлой осенью и зимой, публикуя вот такие фотографии работающих котельных коммунального предприятия, расположенных в Днепровском и Дарницком районах.

Тогда руководитель "Киевзеленбуда" Днепровского района Евгений Ковшун отвечал, что твердотопливные котлы (3 котла и 2 булерьяна) были установлены еще до его назначения на должность, а задымление вызвано климатическими изменениями.

"Сейчас теплая погода и дым остается внизу. Дым появляется потому, что даже в сухих дровах есть влага", — объяснял Евгений Ковшун.

Чиновник также признал, что "Киевзеленбуд" отапливает дровами не только теплицы для рассады, но и все бытовые и рабочие помещения предприятия.

"Если физлицам запрещено разводить костры в черте города, то почему стократно большими объемами дымить в окна киевлян ядовитой городской древесиной можно? Киевляне и "зеленбудовцы" получают в легкие всю периодическую таблицу. А это – онкология", – задается вопросом киевлянин Олег Янчевский, который подозревает, что подобная экономия на газе и здоровье киявлян может сделать КП "Киевзеленбуд" заинтересованными в срезании большего количества "усохших" деревьев, чем необходимо.

Как мы уже рассказывали ранее, с 2018 года власти Киева обещают внедрить муниципальную систему мониторинга качества воздуха, но ее до сих пор нет. Фокус пытался понять, что происходит с и когда киевляне смогут дышать спокойно.