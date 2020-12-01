Минобороны провело первую закупку военных товаров через агентство НАТО

Приобрели гусеничную ленту для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.

В миссии Украины при НАТО сообщили, что Минобороны Украины впервые провело закупку военных товаров через агентство Альянса по поддержке и поставке. Это была первая прямая закупка оборонного ведомства Украины без посредников.

Об этом сообщили в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

"Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставки для нужд ВСУ", – говорится в сообщении.

Закупкой стало приобретение гусеничной ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2. Считается, что самостоятельный выход на международные рынки позволит значительно сэкономить средства на закупках и избежать большинства коррупционных рисков, которые присутствуют, когда оборонное ведомство вынуждено пользоваться услугами компаний-посредников.

В миссии поздравили Минобороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки.

Напомним, в июне Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner). Зеленский считает единственным шансом сохранить Украину – членство в НАТО. По его словам, Украина идет в НАТО, так как членство в Альянсе позволит обеспечить безопасность в регионе.