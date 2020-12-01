Максим Степанов получил самые низкие оценки в рейтинге министров Фокуса

Предполагалось, что главным вызовом для Минздрава в 2020 году станет второй этап реформы системы здравоохранения, но все пошло не по плану.

Эксперты Фокуса дали крайне низкую оценку деятельности главы МОЗ Максима Степанова, оценив его на "три" из "десяти". Об этом говорится в рейтинге "Идем ко дну. Как эксперты оценили работу министров и глав ведомств в 2020 году".

Оценить эффективность министров мы попросили профильных экспертов по 10-балльной шкале. Затем баллы суммировались и делились на число экспертов по каждому фигуранту рейтинга. В итоге получился среднеарифметический балл.

Глава Минздрава получил низкую оценку вполне заслуженно. Безусловно, не должен вызывать сомнений тот факт, что министр в одиночку не может решить проблемы недореформированной отрасли в разгар эпидемии, имея разбалансированную структуру и "ковидный фонд", за счет которого Офис президента латает дороги вместо спасения пациентов.

Но в течение года ситуация с коронавирусом так и не стабилизировалась, несмотря на то, что все ресурсы системы здравоохранения кинули на борьбу с пандемией. Эксперты отмечают, что без помощи остались люди с другими заболеваниями.

Исполнительный директор "Па­циенты Ук­раи­ны" Инна Иваненко считает, что Минздрав не справился с государственной закупкой лекарств. Процесс стартовал лишь в начале лета, а часть закупок началась только осенью. Из-за этого пациенты с онкологией, туберкулезом, орфанными заболеваниями остались без лекарств.

В конце октября появилась другая проблема: Максим Степанов решил вернуть Минздраву функцию управления медзакупками. Два года назад профильное госпредприятие создали как раз для того, чтобы сделать все процедуры максимально прозрачными, и теперь министерство сможет менять технические требования к товарам на свое усмотрение.

Предполагалось, что главным вызовом для Минздрава в 2020 году станет второй этап реформы системы здравоохранения, но все пошло не по плану.

Несмотря на провалы в работе, Максим Степанов удивительным образом все еще удерживается на своем посту.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя возможность отставки министра здравоохранения, выразил мнение, что этот вопрос пока неактуален, однако есть условие для увольнения Степанова – его персональное желание.