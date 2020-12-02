В Киеве осень 2020 года была самой теплой за 140 лет

В течение осени было зафиксировано 6 температурных рекордов.

Средняя температура воздуха осени-2020 составила 11,6 градусов тепла, что на 3,6 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

В течение осени было зафиксировано 6 температурных рекордов.

Холоднее всего нынешней осенью в Киеве было 30 ноября, минимальная температура под утро упала до 3,8 градусов мороза, а в теплее всего было 1 сентября, максимальная температура после полудня достигла 34,7 градусов тепла. В этот день максимальная температура воздуха была самой высокой с начала года.

Осадков осенью в Киеве выпало 162 мм, что составляет 122% климатической нормы.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует на Николая морозную погоду, а на Новый год – потепление. По словам народного синоптика, первые семь дней декабря будет держаться плюсовая температура в районе 4-4 градусов выше нуля. 6 декабря ожидается снег с дождем. В декабре почти на всей Украине будет снежная погода, но без сильных морозов, прогнозирует Укргидрометцентр.