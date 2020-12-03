Каждая украинская семья должна в среднем 3,7 тысячи гривен за коммунальные услуги, – Госстат

Год назад эта цифра была на уровне 3,5 тыс гривен.

В Украине каждая семья в среднем должна 3 769 гривен за коммунальные услуги согласно данным на начало ноября. Такие цифры опубликовал Госстат Украины в четверг, 3 декабря.

Общий долг за коммунальные услуги составляет 56,1 млрд гривен. Всего в Украине числится 14 миллионов 881 тысяч домохозяйств. Разделив общий долг на количество потребителей получаем указанных 3,7 тыс гривен долговой нагрузки на каждое домохозяйство.

В частности, задолженность населения по оплате за поставки и распределение газа достигла 22,4 миллиарда гривен, за поставки тепла и горячей воды – 16,7 млрд грн, за водоснабжение и водоотвод – 5,7 млрд грн, за поставки и распределение электроэнергии – 5,1 млрд грн, такой же долг – за управление многоквартирными домами, и еще 1,1 млрд. грн украинцы должны за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов.

Госстат вывесил также своеобразный "список должников".

Так, по данным Госстата, только три области, Донецкая, Одесская и Херсонская "вышли в плюс" по оплате долгов, и то, это произошло с учетом погашения долгов предыдущих периодов. Остальные регионы заплатили от 67 до 97% от начисленных им коммунальных расходов. Причем большинство областей заплатили в районе 75% от начисленного.

В прошлом году совокупный коммунальный долг украинцев находился на уровне 52,1 млрд гривен, а в усредненном значении составлял 3,5 тыс гривен на каждую квартиру.

На днях стало известно, что с нового года в Украине в среднем на 80% повысят абонплату на газ. Напомним, с началом отопительного сезона, и буквально через пару дней после проведения местных выборов регулирующий орган существенно поднял цену на голубое топлива для конечных потребителей.