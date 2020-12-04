Более тысячи пациентов с COVID-19 в Киеве в тяжелом состоянии

Кислородную поддержку получает 1401 человек. На аппаратах ИВЛ — 31 больной.

В Киеве более 1158 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кислородную поддержку получает 1401 человек. На аппаратах ИВЛ — 31 больной.

За сутки 3 декабря в столице зафиксировали 1374 новых больных коронавирус, 26 человек умерли.

Среди новых больных 794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 498 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 33 девочки от одного до 17 лет и 49 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет. Заболели в том числе и 78 медиков.

Всего в стационарах медучреждений Киева пока лечится 2131 болен коронавирус, из них 19 — дети.

Больше случаев заболевания обнаружили в Днепровском (219), Соломенском (213) и в Голосеевском (156) районах.

Напомним, по состоянию на утро 4 декабря в Украине зафиксирован 15 131 новый случай COVID-19 (сутками ранее – 14 496).