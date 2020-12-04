Стрельба на границе: Россия не смогла подтвердить факт перестрелки

Пограничники РФ не предоставили информацию о личности погибшего и не подтвердили нарушение границы.

Россия не смогла подтвердить факт перестрелки на границе с Украиной и попытку незаконного пересечения, которую якобы совершила группа вооруженных людей в ночь на 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о личности, которая, по их сообщению, погибла, и не предъявила оружие, которое нарушитель мог использовать.

После появления информации о перестрелке украинские пограничники исследовали участок в Сумской области. Пограничники не выявили факты нарушения границы, а также не нашли подтверждений сообщений ФСБ России. На погранично-представительской встрече российские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, но не смогли предоставить никаких подтверждений нарушений границы.

Напомним, сегодня ранее ФСБ России сообщила, что на границе РФ с Украиной произошла перестрелка, в результате чего один человек убит. Инцидент произошел на участке Пограничного управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям. По данным российских спецслужб, при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. Как сообщает Telegram-канал "Легитимный", убитый относится к криминальным элементам.

Украинские пограничники заявили, что не фиксировали перестрелку на границе с Россией.