Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

По сравнению с прошлой неделей, список стран "красной" зоны стал меньше на две страны.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом количества случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения. Об этом сообщает Минздрав.

По сравнению с прошлой неделей, список стран "красной" зоны стал меньше на две страны.

В перечень "зеленой" зоны на данный момент входят 158 стран, в том числе: Великобритания, Нидерланды, Испания, Франция, Бельгия, Германия, Греция, Россия, Беларусь, Канада, Израиль, Египет.

В "красном" списке оказалось 36 стран, в том числе: Грузия, Хорватия, Польша, Португалия, Италия, США, Венгрия, Чехия, Швеция, Румыния и Швейцария.

Сама Украина находится в "зеленой" зоне с показателем 493,9 заболевших.

Все, кто прибывает в Украину из "красной" зоны, обязаны пойти на 14 дней в изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест на Covid-19. Также можно приехать в Украину с готовым тестом, который сделан не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января. При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.