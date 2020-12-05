"Схематоз с налогами продолжается": Геращенко назвал причину низких зарплат врачей

В МВД считают, что медики мало получают из-за массовой неуплаты налогов представителями бизнеса.

Массовое уклонение предпринимателей от уплаты налогов является причиной низкого уровня заработных плат медиков и учителей.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его мнению, в Украине продолжается "схематоз с уплатой налогов".

"В нашей стране ряд схем крутятся вокруг продажи контрабандных товаров, крупных торговых сетей, которые делают тысячи своих сотрудников ФОП, чтобы один сотрудник продавал бананы, другой – рыбу, третий – мясо. В итоге происходит колоссальное уклонение от уплаты налогов, в результате чего мы не можем платить нормальные зарплаты врачам и учителям", – отметил Геращенко.

Тем не менее, добавил Геращенко, в стране трудятся и честные предприниматели: самозанятые лица или те, кто на самом деле торгует на рынках.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов отказался голосовать за редакцию главного финансового документа страны, которую одобрили его коллеги. По словам Степанова, он "не может согласиться с зарплатами, заложенными в новый бюджет", так как они не соответствуют расчетам МОЗ.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина заявил, что заработные платы для работников медицинской и образовательной сферы ожидает повышение уже в 2021 году.