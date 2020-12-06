В правительстве озвучили план "Б" по борьбе с коронавирусом в Украине

Минздрав возлагает большие надежды на помощь от частных клиник.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о плане "Б" в борьбе с коронавирусом, в котором Минздрав возлагает надежды на помощь от частных клиник. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, медучреждения могут сотрудничать в двух важных аспектах. Во-первых, частные клиники могут помочь с лечение больных COVID-19, если государственные не будут справляться с наплывом.

"Если не дай Бог настанет коллапс в системе здравоохранение, мы изучаем как частные клиники могут помочь государству, на каких условиях, на каких подходах. Этот план "Б" должен быть отработан, чтобы он мог включиться сразу без каких-либо нюансов. Вопрос оплаты тоже должен быть отработан", – пояснил он.

Во-вторых, Ляшко считает, что частные клиники могут помочь вакцинировать население против коронавируса.

"Это будет беспрецедентная иммунопрофилактика. Ведь по факту огромное количество населения должно быть охвачено вакцинацией. А без частных клиник мы будем это проводить дольше. Хотим с ними сейчас проговорить все условия партнерства", – заверил главный санврач страны.

Ляшко отметил, что на сегодняшний день многие украинцы и так обращаются за помощью к частным специалистам. Поэтому такие клиники могут сами организовать пункты вакцинации – только для своих сотрудников и пациентов, или же общие. Во втором случае, подчеркнул Ляшко, государство должно предусмотреть, каким образом оно сможет профинансировать это.

В Минздраве надеются, что переговоры с представителями частных клиник дадут положительные результаты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря.

Введенные в Украине противоэпидемические ограничения, включая карантин выходного дня, принесли ожидаемые результаты. Темпы распространения коронавируса замедлились. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.