Карантин могут усилить в январе — почти 100% мэров "за", — Шмыгаль

Премьер-министр Украины разъяснил, что ждать украинцам от зимнего локдауна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие ограничения ждут украинцев и когда они смогут вступить в силу, у себя в Facebook.

По словам премьера, карантин выходного дня помог притормозить распространение COVID-19, а количество выздоровевших превысило количество заболевших в сутки целых три раза. Поэтому, в декабре украинцам не нужно ждать строгих карантинных ограничений.

В то же время, учитывая динамику заболеваемости, к жесткому карантину, возможно, придется прибегнуть уже в феврале. При этом премьер напомнил, что страдающий от карантина бизнес поддержит государство. А пока Кабмин совместно с местными властями разрабатывает новый комплекс ограничений. Поэтому мэры и главы ОГА прошли опрос и высказали свое мнение. Согласно нему, поддерживают запрет или ограничение деятельности:

праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, работы хостелов, ТРЦ — 100%;

работы кинотеатров, музеев, театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%;

праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%.

При этом, мэры и главы ОГА выступают за работу с ограничениями общественного транспорта, общепитов на вынос или доставку и отелей без зон развлечений. Полный перечень возможных карантинных ограничений премьер обещает презентовать 9 декабря.

Напомним, ранее мэры не слишком жаловали карантин. Так, 30 ноября мэр Львова Андрей Садовой заявил, что карантин на Рождество и Львов — не совместимы. Он отметил, что жесткие ограничения могут стать большим ударом по экономике города, а ситуация в львовских больницах — стабильная. Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял постановление 641, согласно которому в Украине ввели "карантин выходного дня". В ряде городов Украины местные власти отказались подчиняться решению Кабмина. Так, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что городская власть не собирается выполнять условия карантина выходного дня. По итогу Львовский исполком даже сделал субботу и воскресенье рабочими днями до конца ноября, чтобы не подчиняться карантину выходного дня.