Спасибо карантину выходного дня: в Минздраве назвали причины снижения заболеваемости

За неделю выявлено на 7,5 тысяч меньше заболевших при примерно одинаковом объеме тестирования.

Впервые с конца августа В Украине отмечено снижение числа заболевших за неделю в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сказал на брифинге 7 декабря министр здравоохранения Максим Степанов.

Так за прошедшую неделю (30 ноября – 6 декабря) заболели 89 322 человек, а с 23 по 29 ноября – 96 936, то есть заболевших на 7,5 тысяч меньше. При этом тестов было проведено примерно одинаково – по 279 тысяч за неделю.

На минувшей неделе 10 100 человек были госпитализированы против 11 606 – неделей ранее.

По мнению министра, причина позитивной динамики – выполнение противоэпидемических мероприятий. В том числе, дал положительный эффект и карантин выходного дня. Хотя он и меньше, чем ожидалось. Степанов сказал, что рассчитывали на 20-процентное снижение заболеваемости.

Напомним, за сутки 6 декабря в Украине зафиксирован 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.