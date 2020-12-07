В транспорте происходит около 30% случаев заражения COVID-19, – Рубан

Заражение обычно происходит в маршрутках из-за несоблюдения карантина.

В транспорте происходит около 30% всех случаев инфицирования коронавирусом. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, заражение обычно происходит в маршрутках из-за несоблюдения карантина.

"О транспорте. Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта, 20-30 процентов инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте", – пояснил Рубан.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что останавливать в городах работу общественного транспорта, а также деятельность авиакомпаний и железной дороги не планируется даже при ужесточении карантинных ограничениях.

О том, что в период возможного локдауна ограничение транспорта не предусмотрено, рассказал ранее и министр инфраструктуры Владислав Криклий.