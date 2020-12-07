СМИ узнали имя и род занятий украинца, убитого в перестрелке с российскими пограничниками (видео)

По данным СМИ, расстрелянный на границе с РФ гражданин Украины был контрабандистом и стал случайной жертвой.

Стало известно имя гражданина Украины, погибшего в ночь на 4 декабря в перестрелке с российскими пограничниками. По данным издания "Радио Свобода", это был житель Сумской области Голубев Евгений Владимирович 1993-го года рождения.

"Убитый хорошо известен местным правоохранителям, был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое. Часто ездил в пограничной с Украиной Белгородской области, где имел друзей. Как говорят его знакомые, неоднократно организовывал там вечеринки на озерах "для своих", которые любят рыбачить", – передает издание, со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Источник этот также отметил, что "несмотря на уголовное прошлое покойного, фактом остается то, что представители Федеральной службы безопасности России убили гражданское лицо и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании". По его словам, контрабандисты обычно не носят с собой оружие, и максимум – имеют при себе тепловизор. "Иначе, в случае задержания пограничниками России, с ними проще "договориться" за деньги, чем устраивать стрельбу", – цитирует издание своего собеседника.

Как предположил источник "Радио Свободы", гражданин Украины Евгений Голубев, русский по национальности, стал случайной жертвой пограничников, а дальнейшая "раскрутка" теми сценария "героической" операции на границе похожа на попытку скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица.

В то же время, как сообщили в Госпогранслужбе Украины в понедельник, 7 декабря, российская сторона не обнародовала данных застреленного гражданина Украины. "У нас такой информации нет. Неизменным остается то, что мы сообщали еще в пятницу (4 декабря — ред.). Ничего не изменилось в отношении информации от российской стороны", – сообщил "УНН" Андрей Демченко. рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Следственный комитет РФ, в свою очередь, 7 декабря выступил с заявлением, сообщив что было заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь военнослужащего:

[ + – ] СК РФ

"Следствием установлено, что 3 декабря 2020 года пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областях пресечена попытка нарушения государственной границы РФ тремя вооруженными лицами. По требованию командира пограничного наряда остановиться, нарушители открыли огонь по пограничникам с целью препятствования их законной деятельности. Чтобы защитить жизнь подчиненных, командир наряда принял решение открыть ответный огонь.

В результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения, – все эти предметы изъяты как вещественные доказательства. В это время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", – отметили в СК РФ.

Напомним, 4 декабря в ФСБ сообщили, что на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областях трое неизвестных с оружием якобы пытались прорваться в Россию с территории Украины, но в результате перестрелки с пограничниками один их них был убит, а двое скрылись на территории Украины. В тот же день украинские пограничники заявили, что не фиксировали на границе с РФ никакой стрельбы.