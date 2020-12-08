Шторм на Азовском море: затоплены базы отдыха, дороги (видео)

В ГосЧС прогнозируют, что непогода продержится еще несколько дней.

Не стихает шторм на Азовском море. Порывы восточного ветра достигают 25–30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег. В результате затоплены пляжи и прибрежные постройки. Десятки баз отдыха, расположенных на Федотовой косе, стоят в воде. Дорога, ведущая на остров Бирючий, также затоплена.

Об этом сообщает запорожское издание "Местные вести".

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Часто добраться от одного дома до другого можно только в рыбацкой одежде.

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Спасатели утверждают, что море штормит осенью каждый год, поэтому они были готовы ликвидировать последствия. Прогнозируют, что такая погода продержится еще несколько дней.

Спасатели предупредили жителей 14 областей Украины о значительном ухудшении погоды во вторник, 7 декабря. Непогода затронет большинство западных, южных и восточных областей. Там прогнозируются сильные порывы ветра – до 15–20 метров на секунду. В связи с этим был объявлено желтый, первый уровень опасности.

Напомним, волны прервали единственный сухопутный путь в заповедник "Бирючий остров", где кроме туристических баз расположена резиденция Государственного управления делами, закрепленная за президентом Владимиром Зеленским.

Из-за сильных ветров и волн в морских портах Черноморска, Пивденного, Одессы, Мариуполя, Бердянска и Белгород-Днестровского ограничили лоцманскую проводку. Также из-за ветра было решено закрыть движение судов на устье Быстром.