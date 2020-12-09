В центре Полтавы сгорело 200-летнее здание, погиб человек (фото, видео)

Тело сильно обгорело, поэтому личность пока установить не удалось.

В центре Полтавы сгорел кинотеатр им. И. П. Котляревского, расположенный в здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки. Погиб человек.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС в Полтавской области.

В среду, 9 декабря, в 4:30 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на летней площадке кафе на ул. Соборности в центре города.

Пожарные установили, что горит кровля кафе площадью около 150 кв. м, вскоре огонь распространился на здание кинотеатра.

Во время тушения пожара на втором этаже здания кинотеатра пожарные нашли труп человека. Тело сильно обгорело, поэтому личность пока установить не удалось, сообщает "Полтавщина".

По состоянию на 11:40 пожар локализован. Сгорела центральная и правая часть здания. Кровлю над левой частью здания удалось сохранить. Полностью выгорели заведения "Версаль", "Граммофонъ" и "Терраса". Почти невредимыми остались магазины на первом этаже здания.

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В полиции Полтавы сообщили об открытии производства по факту пожара в здании кинотеатра. Предварительная квалификация – ч. 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Отметим, в ночь на 28 ноября на харьковском рынке "Барабашово" произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 25 павильонов, однако 85 удалось спасти.