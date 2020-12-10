Городской совет Харькова повысил зарплату Кернесу (фото)

Суммы надбавок составят от 5% до 100%.

Харьковский горсовет нового созыва поднял зарплату мэру города Геннадию Кернесу. Такое предложение внесла директор департамента бюджета и финансов и вице-мэр Татьяна Таукешева.

Об этом сообщает местное издание Kharkiv.Today.

По ее словам, Кернесу установили надбавку за выслугу лет в размере согласно стажу работы, которая дает право на получение дополнительных 20% от должностного оклада.

"Городскому голове установлен второй ранг в размере 800 гривен ежемесячно. Надбавка за выслугу лет в размере, согласно стажу работы, которая дает право на получение такой надбавки – 20% от должностного оклада, потому что стаж работы в деятельности местного самоуправления свыше десяти лет", – сообщила Таукешева.

Также есть доплата за научную степень кандидата наук в размере 5% от оклада, надбавка за доступ к гостайне (от 5 до 10%), надбавка за выполнение особо важной работы в размере 100%.

"И ежемесячное премирование в размере уровня текущего года", – добавила Таукешева.

Во время сессии за надбавки Кернесу голосовали без обсуждений, предложение поддержали 67 депутатов из 84. Таким образом, суммы надбавок составят от 5% до 100%.

Напомним, первую сессию восьмого созыва Харьковского горсовета провели без Кернеса. На ней глава теризбиркома сказала, что Кернес принял присягу мэра еще в 2010 году, потому его можно признать переизбранным мэром города.

Украинский бизнесмен и друг Геннадия Кернеса Павел Фукс сообщил, что тот планирует вернуться в Украину 30 декабря.

Последний раз Кернес появлялся на публике на день Харькова, 23 августа. На текущий момент харьковчане его не видели уже более 108 дней, о чем свидетельствует таймер на сайте Kharkiv Today.