Студентов-медиков и интернов застрахуют от коронавируса

Интерны и студенты-медики смогут рассчитывать на страховые выплаты, если получат инвалидность из-за COVID-19.

Кабмин принял постановление по начислению страховых выплат студентам-медикам 5-6 курсов и интернам на случай заболевания коронавирусом или смерти. Об этом говорится в проекте постановления КМУ.

Согласно документу, страховые выплаты студентам и интернам будут проводить в рамках расходов, которые ранее предусмотрели для Фонда социального страхования Украины.

Студенты-медики и интерны смогут рассчитывать на страховые выплаты в размере от 300 прожиточных минимумов (656,7 тысячи грн), если им установят инвалидность после перенесенного коронавируса.

Теперь порядок осуществления страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с заражением COVID-19 распространен и на студентов-медиков 5-6 курсов и интернов, допущенных к работе по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, семьи студентов-медиков и интернов смогут получить одноразовое пособие в связи со смертью близких из-за осложнений COVID-19 в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных людей (1,6 миллиона гривен).

Отмечается, что для оформления такой страховой выплаты необходимо предоставить несколько документов: справку о результатах определения степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах, потребности в оказании медицинской и социальной помощи, которая выдается медико-социальной экспертной комиссией.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за время пандемии в столице коронавирусом заболели 3072 медицинских работника, шесть из которых умерли.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина заявил, что заработные платы для работников медицинской и образовательной сферы ожидает повышение уже в 2021 году.